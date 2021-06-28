Водитель внедорожника насмерть сбил женщину на трассе в Башкирии

В Башкирии внедорожник УАЗ насмерть сбил переходившую трассу Самара — Уфа — Челябинск женщину. Ее 12-летнего сына госпитализировали. Об этом сообщил сайт mkset.ru.

По данным издания, в Буймазинском районе 32-летний водитель внедорожника УАЗ не успел среагировать на оказавшихся на дороге пешеходов — 32-летнюю женщину и ее 12-летнего сына. Женщина погибла на месте. Мальчик госпитализирован. Полиция устанавливает детали ДТП.