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    28 июня 2021, 14:58

    Водитель внедорожника насмерть сбил женщину на трассе в Башкирии

    Редакция сайта 360°

    В Башкирии внедорожник УАЗ насмерть сбил переходившую трассу Самара — Уфа — Челябинск женщину. Ее 12-летнего сына госпитализировали. Об этом сообщил сайт mkset.ru.

    По данным издания, в Буймазинском районе 32-летний водитель внедорожника УАЗ не успел среагировать на оказавшихся на дороге пешеходов — 32-летнюю женщину и ее 12-летнего сына.

    Женщина погибла на месте. Мальчик госпитализирован.

    Полиция устанавливает детали ДТП.