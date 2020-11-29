29 ноября 2020, 10:52
Водитель влетел в столб и разбился насмерть в Подмосковье
В деревне Репище Московской области водитель погиб после того, как врезался в столб на скорости 180 километров в час. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
По словам источника, авария произошла на Можайском шоссе. В столб влетел водитель, управлявший Nissan Teana. По предварительной информации, больше в машине никого не было.
На фотографии, оказавшейся в распоряжении «360», видно, что машина очень сильно повреждена и не подлежит восстановлению.
«Около 06:00 обнаружен автомобиль Nissan Teana. Труп водитель-мужчина 1994 года рождения», — сказали в пресс-службе МВД Московской области.
Представитель МВД уточнил, что автомобиль врезался в световую опору.