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    29 ноября 2020, 10:52

    Водитель влетел в столб и разбился насмерть в Подмосковье

    Алла Морген, Екатерина Андронова, Юлия Булыгина

    В деревне Репище Московской области водитель погиб после того, как врезался в столб на скорости 180 километров в час. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

    По словам источника, авария произошла на Можайском шоссе. В столб влетел водитель, управлявший Nissan Teana. По предварительной информации, больше в машине никого не было.

    Водитель влетел в столб и разбился насмерть в Подмосковье | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    На фотографии, оказавшейся в распоряжении «360», видно, что машина очень сильно повреждена и не подлежит восстановлению.

    «Около 06:00 обнаружен автомобиль Nissan Teana. Труп водитель-мужчина 1994 года рождения», — сказали в пресс-службе МВД Московской области.

    Представитель МВД уточнил, что автомобиль врезался в световую опору.