Водитель влетел в столб и разбился насмерть в Подмосковье

В деревне Репище Московской области водитель погиб после того, как врезался в столб на скорости 180 километров в час. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника, авария произошла на Можайском шоссе. В столб влетел водитель, управлявший Nissan Teana. По предварительной информации, больше в машине никого не было.

Источник фото: телеканал «360»

На фотографии, оказавшейся в распоряжении «360», видно, что машина очень сильно повреждена и не подлежит восстановлению.

«Около 06:00 обнаружен автомобиль Nissan Teana. Труп водитель-мужчина 1994 года рождения», — сказали в пресс-службе МВД Московской области.

Представитель МВД уточнил, что автомобиль врезался в световую опору.