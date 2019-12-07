Водитель, въехавший в группу нижегородских школьников, был пьян

Следователи намерены задержать 43-летнего водителя Toyotа. В сводке говорится, что он нигде официально не работает. Мужчина отказался от медосвидетельствования. В отношении него завели дело по статье о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Авария произошла 7 декабря около 17:30 (время совпадает с московским). Водитель Toyota при выезде на улицу Горького — одну из центральных в городе — оказался на встречке, где столкнулся с Audi и припаркованным автомобилем. Последний вылетел на тротуар и врезался в пешеходов.

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В результате в больницу попали девять школьников в возрасте 14-15 лет и две женщины, которые вели школьников в театр. Одна из женщин скончалась в больнице. Трем детям сделали операции. Их состояние оценивают как средней степени тяжести.

По словам главы Нижнего Новгорода Владимира Панова, задержанный участник аварии ранее уже был лишен водительских прав.

Мэр уточнил, что пострадали ученики 9 класса, которые направлялись на спектакль в ТЮЗ. В аварии погибла мама одной из учениц.

По данным Telegram-канала «Опер слил«, Toyota принадлежит Александру Пильганову, ранее занимавшему пост замначальника Главного следственного управления МВД по Нижегородской области. В декабре 2014 года генерал-майор юстиции вышел на пенсию.

По информации сетевого издания Baza, аварию устроил сын Александра Пильганова Виктор.

В пресс-службе регионального управления МВД заявили РИА «Новости», что среди участников ДТП «не было граждан, имеющих отношение к органам внутренних дел».