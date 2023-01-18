18 января 2023, 14:44
Водитель въехал в пешеходов в центре Петербурга
Водитель за рулем легкового автомобиля въехал в толпу людей, которые находились на пешеходном переходе на площади Восстания в Санкт-Петербурге. После ДТП виновник скрылся с места происшествия, сообщили «Невские новости».
В результате аварии медицинская помощь понадобилась одной женщине. Отмечается, что остальные пострадавшие пешеходы смогли самостоятельно покинуть место ДТП.
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Нарушителя удалось поймать, в его отношении составлены административные протоколы.
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Санкт-Петербург
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