Происшествия

18 января 2023, 14:44

Водитель въехал в пешеходов в центре Петербурга

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Водитель за рулем легкового автомобиля въехал в толпу людей, которые находились на пешеходном переходе на площади Восстания в Санкт-Петербурге. После ДТП виновник скрылся с места происшествия, сообщили «Невские новости».

В результате аварии медицинская помощь понадобилась одной женщине. Отмечается, что остальные пострадавшие пешеходы смогли самостоятельно покинуть место ДТП.

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Нарушителя удалось поймать, в его отношении составлены административные протоколы.

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