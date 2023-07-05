Происшествия 05 июля 2023, 12:37 Водитель ВАЗа врезался в бетонную стену в Краснодарском крае. Его вместе с пассажиром доставили в больницу

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ДТП с участием автомобиля ВАЗ произошло 4 июля на трассе Майкоп — Туапсе в районе села Цыпка. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Краснодарскому краю.

Мужчина за рулем отечественной машины превысил скорость и врезался в бетонную стену. Из-за сильного удара автомобиль перевернулся.

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Медики доставили пострадавшего в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое. В ДТП также пострадал 30-летний пассажир ВАЗа.