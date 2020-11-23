Водитель ВАЗа во время ДТП вылетел на крышу другого авто и скончался на месте

В Ставропольском крае водитель ВАЗ в результате аварии вылетел на крышу другой машины и погиб на месте.

Как сообщает newstracker.ru со ссылкой на УГИБДД по региону, трагедия произошла в Предгорном районе Ставрополья.

Подъезжая к двухуровневой развязке на трассе, которая ведет от Минвод к Кисловодску, водитель ВАЗ-21093 не рассчитал скорость, машина съехала на обочину, после чего влетела в ограждение и рухнула на крышу стоявшего внизу сваебойного устройства.

24-летний водитель ВАЗа получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте ДТП. Как выяснилось, у него никогда не было права на управление автомобилем, а на машине стояли летние шины.

По факту смертельного ДТП идет проверка.