Водитель ВАЗа в Оренбургской области вылетел в кювет и погиб

По предварительным данным, мужчина 39 лет ехал на ВАЗ-21154 из Оренбурга в направлении села Беляевка. Он не смог справиться с управлением, и машина вылетела с трассы в кювет. Полученные травмы оказались смертельными, и водитель скончался, не дождавшись приезда бригады скорой.

Полиция выясняет, что послужило причиной аварии, обстоятельства, при которых она произошла. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.