Происшествия 14 сентября 2023, 16:35 Водитель ВАЗа в Нижегородской области потерял пассажира по пути

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В селе Хмелевицы пассажир выпал из автомобиля ВАЗ, и водитель бросил его на дороге. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и автомобиль перевернулся, из-за чего из салона выпал пассажир. Сидевший за рулем мужчина поставил машину на колеса и уехал с места ДТП, бросив приятеля. Пострадавшего доставили в больницу, проводится проверка.

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