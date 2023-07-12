Происшествия 12 июля 2023, 13:59 Водитель ВАЗа устроил ДТП в Нижнем Новгороде. Есть пострадавшие

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В Нижнем Новгороде в результате ДТП с автомобилем ВАЗ и маршруткой пострадали три человека. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным ведомства, 23-летний водитель ВАЗа при развороте на проспекте Ленина не предоставил преимущество движения микроавтобусу. В результате ПАЗ выехал на трамвайные пути.

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Медики доставили в больницу трех пассажиров маршрутки. Сейчас в произошедшем разбирается полиция.