Водитель ВАЗа столкнулся с иномаркой в Татарстане. Один человек погиб

Серьезное ДТП произошло на трассе Балтаси-Атня в Балтасинском районе Татарстана. Там столкнулись ВАЗ и Ford. Об этом сообщил Inkazan.ru со ссылкой на региональные Telegram-каналы.

Авария случилась на 16-м километре трассы. За рулем отечественного автомобиля находился 60-летний мужчина. Мужчина на высокой скорости выехал на встречку, где врезался в иномарку. В результате водитель ВАЗа погиб на месте происшествия. Второй участник аварии также получил серьезные травмы. Его доставили в медицинское учреждение.