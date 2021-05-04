Водитель ВАЗа погиб в Волгоградской области

В Волгоградской области 55-летний водитель погиб в аварии накануне вечером. ДТП произошло из-за того, что находящийся за рулем мужчина потерял управление.

Как сообщает НовостиВолгограда.ру со ссылкой на данные регионального ГУ МВД, житель Волгоградской области передвигался на машине марки ВАЗ-21074 из станицы Алексеевской в город Новоаннинский. Мужчина по невыясненным причинам потерял управление транспортным средством. В результате авто оказалось на встречной полосе, а далее машина опрокинулась в кювет.

Получивший не совместимые с жизнью травмы автомобилист умер на месте, до приезда бригады скорой.

В настоящее время устанавливаются причины и детали произошедшего.