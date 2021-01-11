Водитель ВАЗа погиб в ДТП с большегрузом в Удмуртии

Авария в Удмуртии, где столкнулись ВАЗ и большегруз Skania, закончилась смертью водителя отечественной легковушки.

Как сообщает udm-info.ru со ссылкой на информацию республиканского УГИБДД, трагедия произошла на 32 километре автодороги Ижевск — Воткинск 10 января около 13 часов. По предварительным данным, ВАЗ-2115 под управлением 36-летнего водителя, направлявшийся в сторону Воткинска, выехал на встречную полосу, где в это время ехал грузовик Skania с полуприцепом, за рулем которого был 40-летний мужчина.

При столкновении машин водитель легковушки получил травму, несовместимую с жизнью. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.