Водитель «ВАЗа» погиб при столкновении с грузовиком в Ленинградской области

Водитель «ВАЗ-2115» 1998 года рождения не предоставил преимущество грузовику. В результате произошло столкновение.

От полученных травм водитель легковушки скончался на месте ДТП. Пассажир «ВАЗа», мужчина 1992 года рождения, получил травмы.

Проводится проверка обстоятельств инцидента.