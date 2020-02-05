05 февраля 2020, 03:51
Водитель «ВАЗа» погиб при столкновении с грузовиком в Ленинградской области
В Гатчинском районе Ленобласти произошло столкновение «ВАЗ-2115» с грузовиком Volvo. Водитель легковушки погиб на месте, пассажир получил травмы. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Водитель «ВАЗ-2115» 1998 года рождения не предоставил преимущество грузовику. В результате произошло столкновение.
От полученных травм водитель легковушки скончался на месте ДТП. Пассажир «ВАЗа», мужчина 1992 года рождения, получил травмы.
Проводится проверка обстоятельств инцидента.