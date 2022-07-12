Водитель ВАЗ сбил лошадь на трассе «Чита-Забайкальск»

В понедельник, 11 июля, на 182-м километре трассы «Чита-Забайкальск» произошла авария с участием легкового автомобиля и лошади. Водитель ВАЗ в темноте столкнулся с вышедшим на дорогу животным. Об этом сообщил «Царьград».

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, одного пассажира отечественного автомобиля увезли в больницу, еще двум детям врачи оказали медицинскую помощь на месте.

Всего за сутки в Забайкальском крае было зарегистрировано 16 ДТП, в четырех из которых есть пострадавшие.