Водитель ВАЗ погиб, въехав в опору ЛЭП в Ленобласти
Водитель автомобиля ВАЗ-21099 въехал в опору Линии электропередачи (ЛЭП) в Лужском районе Ленобласти. Мужчина погиб на месте от полученных травм. Об этом сообщили «Невские Новости» со ссылкой на источник.
Авария произошла 12 сентября. Водитель автомобиля ВАЗ-21099 не справился с управлением на седьмом километре автодороги Осьмино — Хилок в Лужском районе Ленобласти. Он съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП.
62-летний водитель автомобиля погиб на месте от полученных травм, не дождавшись приезда скорой. Его 35-летнего пассажира госпитализировали в Лужскую больницу.
Устанавливаются детали и обстоятельства произошедшего.