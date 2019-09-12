Водитель ВАЗ погиб, въехав в опору ЛЭП в Ленобласти

Авария произошла 12 сентября. Водитель автомобиля ВАЗ-21099 не справился с управлением на седьмом километре автодороги Осьмино — Хилок в Лужском районе Ленобласти. Он съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП.

62-летний водитель автомобиля погиб на месте от полученных травм, не дождавшись приезда скорой. Его 35-летнего пассажира госпитализировали в Лужскую больницу.

Устанавливаются детали и обстоятельства произошедшего.