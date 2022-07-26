Водитель ВАЗ насмерть сбил пенсионерку в Пензенской области

ДТП произошло в Никольске Пензенской области. Там пенсионерка погибла под колесами автомобиля ВАЗ-2110. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу местного УГИБДД.

Ситуация произошла 22 июля. Водитель ВАЗ-2110 совершил наезд на 86-летнюю женщину на улице Октябрьской. В результате пенсионерка скончалась от полученных травм на месте происшествия. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.