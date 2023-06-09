Происшествия 09 июня 2023, 15:51 Водитель ВАЗ-21124 сбил семилетнюю девочку в Пушкинском районе Петербурга

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ДТП, в котором пострадала семилетняя школьница, произошло в четверг, 8 июня, в Пушкинском районе Петербурга. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, водитель ВАЗ-21124 сбил девочку во дворе, когда она переходила дорогу. После случившегося ребенка увезли в больницу, сообщил «Царьград».

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Врачи диагностировали у пострадавшей закрытый перелом правого плеча, травму живота, ушиб брюшной стенки. Сейчас в обстоятельствах аварии разбирается полиция.