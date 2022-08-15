Водитель ВАЗ-2112 насмерть сбил пешехода и скрылся в Краснодарском крае

ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2112 произошло 14 августа в хуторе Ленинском Абинского района Краснодарского края. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

Как выяснили правоохранители, 20-летний молодой человек, управляя ВАЗ-2112, ехал по улице Кирова и в какой-то момент не заметил на проезжей части пешехода. После того, как он наехал на него, сразу же скрылся с места происшествия.

От полученных травм 55-летний пострадавший скончался до приезда скорой помощи.

В отношении виновника аварии полиция возбудила уголовное дело. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.