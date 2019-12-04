Водитель ВАЗ-2110 наехал на автоинспектора в Нальчике

По данным издания, на одной из нальчикских станций АЗС внимание автоинспекторов привлек водитель отечественной легковушки ВАЗ-2110. Правоохранители попросили его предъявить документы, которые оказались поддельными. Молодой человек попытался скрыться от стражей правопорядка и наехал на одного из них, после чего протащил полицейского 15 метров. Позднее сотрудники ДПС задержали нарушителя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.