Водитель в США выкинул из окна машины почти миллион долларов

Происшествие случилось на трассе рядом с округом Мерседес в Калифорнии. По предварительным данным, сотрудники полиции хотели проверить документы у водителей двух автомобилей, припаркованных на обочине. Водители решили попытаться уйти, написало ИА Nation News.

Во время погони из окна одного из внедорожников выкинули две картонные коробки. Позже выяснилось, что внутри находилось около 915 тысяч долларов. Он купюр пахло наркотиками.

Нарушителей задержали. Одного на месте инцидента, двух в Нью-Йорке.