28 февраля 2020, 13:40
Водитель в Пензе сбил мужчину и ребенка
ДТП произошло в Пензе неподалеку от гимназии № 4. Автомобилист сбил двух пешеходов: пожилого мужчину и несовершеннолетнего. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу региональной ГИБДД.
«Водитель автомобиля Chevrolet Aveo, мужчина 1993 года рождения, допустил наезд на двух пешеходов», — говорится в сообщении ведомства.
Пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь, госпитализировать их не пришлось. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.