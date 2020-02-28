Водитель в Пензе сбил мужчину и ребенка

«Водитель автомобиля Chevrolet Aveo, мужчина 1993 года рождения, допустил наезд на двух пешеходов», — говорится в сообщении ведомства.

Пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь, госпитализировать их не пришлось. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.