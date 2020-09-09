Водитель в Омске сбил 10-летнюю девочку

Наперерез проезжавшему автомобилю Honda CR-V под управлением 41-летнего водителя неожиданно побежала 10-летняя девочка и попала под колеса машины.

Ребенок получил травмы и был отправлен в больницу. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Пока известно, что девочка перебегала дорогу в неположенном месте.