09 сентября 2020, 18:55
Водитель в Омске сбил 10-летнюю девочку
В Омске 10-летняя девочка, перебегая улицу, оказалась под колесами легковушки. ДТП произошло во вторник, 8 сентября на дублере улицы Лукашевича, сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональное УГИБДД.
Наперерез проезжавшему автомобилю Honda CR-V под управлением 41-летнего водителя неожиданно побежала 10-летняя девочка и попала под колеса машины.
Ребенок получил травмы и был отправлен в больницу. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Пока известно, что девочка перебегала дорогу в неположенном месте.