Происшествия 26 марта 2024, 15:49 Водитель в Новосибирске задним ходом на скорости сбил пенсионерку

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В Новосибирске пенсионерка осталась без ноги после серьезного ДТП, которое произошло во дворе дома. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Авария произошла во дворе дома на улице Ватутина. Мужчина за рулем Toyota Highlander пытался съехать с ледяной горки, машина задним ходом на полной скорости сорвалась с места и врезалась в подъезд, из которого в этот момент выходили два человека.

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Мужчина не пострадал, весь удар пришелся на пенсионерку. От столкновения ей оторвало ногу, но женщина выжила. Врачам удалось стабилизировать ее состояние, пострадавшая остается в больнице. По факту ДТП начали проверку.

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