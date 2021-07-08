Водитель в нетрезвом состоянии сбил пешеходов на обочине в Удмурдии

Авария произошла накануне на шестом километре дороги Игра — Глазов — Андрейшур в Балезинском районе. Об этом сообщил первый отдел УГИБДД по Удмуртии.

Около 23:00 водитель автомобиля ВАЗ-2121, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух пешеходов на обочине. Ими оказались 18-летняя девушка и 17-летний молодой человек, написал сайт Izhlife.

Водитель сразу же скрылся с места ДТП. Однако вскоре его нашли и задержали. Оказалось, что молодой человек не имел водительских прав. По данном делу сотрудники полиции составили административные материалы.

Оба пешехода получили травмы. Им потребовалась медицинская помощь.