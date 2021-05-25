Водитель в Кирове устроил гонки с полицейскими

Водитель отказался останавливаться по требованию полиции в Кирове. В результате началась погоня. Об этом сообщило издание Свойкировский.рф со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

По данным РИА ФАН, сотрудники хотели проверить у мужчины документы, но он не остановился. В результате им пришлось устроить погоню за ним. Сначала они связались с водителем при помощи громкоговорителя, но тот проигнорировал. В результате полицейские выстрелили в колеса.

Выяснилось, что водитель был без прав. Медосвидетельствование он также отказался проходить.