Происшествия 01 сентября 2023, 14:28 Водитель в Керчи сбил на зебре 17-летнюю девушку и скрылся с места ДТП

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В Керчи разыскивают виновника ДТП, сбившего на пешеходном переходе 17-летнюю девушку. Об этом сообщил «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД республики.

Как стало известно, днем 29 августа автомобиль, предположительно Hyundai, сбил на улице Самойленко переходившую по зебре девушку и уехал. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

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Полицейские просят свидетелей аварии помочь в поиске водителя.

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