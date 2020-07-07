Водитель, в ДТП с которым погибли трое детей, предстанет перед судом

Водитель, в ДТП с которым погибли четверо человек, трое из которых дети, предстанет перед судом в Новороссийске. Отмечается, что перед аварией у мужчины случился эпилептический приступ.

Авария произошла вечером 7 августа на трассе А146 Новороссийск — Керчь. Виновник ДТП был за рулем автобуса, в котором находились 40 человек. Потеряв управление, он столкнулся с иномаркой, сообщил сайт «Юга.ру».

Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что сразу после аварии сообщалось о двоих погибших на месте. Еще 27 пострадавших доставили в больницу.

Водитель признался, что в момент ДТП не успел ничего понять. Перед поездкой он принял медицинский препарат, который привел его к «токсическому опьянению». В итоге сознание было нарушено и у 42-летнего мужчины случился приступ.