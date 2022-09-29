Водитель устроил смертельную аварию и скрылся с места ДТП в Саратовской области | 360°

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Водитель устроил смертельную аварию и скрылся с места ДТП в Саратовской области

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Серьезное ДТП произошло в Гагаринском районе Саратовской области. Там водитель насмерть сбил женщину и покинул место происшествия. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на городское ГИБДД.

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Под колеса машины попала 24-летняя женщина. В результате столкновения женщина погибла на месте происшествия. Виновник ДТП покинул место происшествия. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.

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