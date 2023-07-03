Эксклюзив 03 июля 2023, 18:30 Водитель успел выбраться из горящего трактора в Москве МЧС: трактор загорелся на северо-западе Москвы

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Трактор загорелся днем 3 июля на улице Свободы в Москве. Огонь охватил восемь квадратных метров. Об этом «360» сообщили в МЧС городу.

«В 14:12 поступило сообщение о возгорании. В 14:25 уже оперативно ликвидировали», — отметили в ведомстве.

Пожар произошел на улице Свободы в районе Покровское-Стрешнево.Трактор загорелся на проезжей части. В результате инцидента никто не пострадал, водитель успел покинуть кабину транспорта. Причины возгорания выясняются.

Очевидцы поделились фото и видео с места происшествия. Судя по кадрам, огромный столб дыма поднимался над горящим трактором. Автомобили аккуратно объезжали охваченную огнем технику.

Ранее на юге Балашихи загорелись несколько гаражей и нежилое здание. Огонь охватил площадь в 162 квадратных метра.