Водитель уснул за рулем и устроил аварию в центре Москвы. Видео

В центре Москвы мужчина устроил аварию, уснув за рулем. Его автомобиль въехал в столб на Остоженке, доставали водителя уже спасатели. «360» публикует видео с места аварии.

Как сообщил корреспондент «360», мужчина врезался в столб на полном ходу. Как видно на кадрах, передняя часть Lada сильно искорежена, восстановлению уже не подлежит.

Водителя из такого автомобиля смогли достать уже только спасатели. Он получил сильнейший удар грудной клетки, его госпитализировали.

В багажнике Lada нашли несколько баллонов с газом, которые чудом не сдетонировали. Их оперативно достали и разложили в стороне от аварии.

«В 04:00 водителя, управляя ВАЗ-2115, не справился с управлением и совершил наезд на стойку светофора, в результате чего сам пострадал. Был доставлен в медицинское учреждение», — рассказали в ГИБДД.

На месте происшествия продолжают работать полицейские. Обстоятельства аварии устанавливаются.