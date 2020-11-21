Водитель ушедшей под лед машины в Югре не имел прав

Водитель, который управлял ушедшей под лед машиной в Югре, ездил без прав. Сам автомобиль не был зарегистрирован.

«Установлен факт, что водитель автомобиля управлял незарегистрированным транспортным средством, не имея водительского удостоверения», — рассказал глава Березовского района Владимир Фомин.

Он добавил, что водитель пренебрег простейшими правилами безопасности на дороге, что привело к гибели нескольких человек.

Автомобиль, в котором находились девять человек, упал под лед в Югре рано утром 20 ноября. В машине находились водитель, двое мужчин, три женщины и трое детей. В результате погибли беременная женщина пятимесячный ребенок. Шестилетняя девочка находится в больнице в состоянии комы. Тела погибших женщины и ребенка все еще не найдены.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Подозреваемым по делу проходит водитель машины. Следователи считают, что он поехал по неокрепшему льду, не проверив его. Также мужчина не высадил пассажиров перед этим.

Делом занялась и прокуратура региона. По данным ведомства, в машине находились члены одной семьи.