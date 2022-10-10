Водитель вылетел в кювет в попытках скрыться от полицейской погони в Челябинской области | 360°

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Водитель вылетел в кювет в попытках скрыться от полицейской погони в Челябинской области

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ДТП произошло на трассе возле Троицка Челябинской области. Там водитель улетел в кювет, пытаясь скрыться от полицейской погони. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

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Водитель значительно превысил скорость во время движения, из-за чего сотрудники полиции организовали погоню. Они потребовали злоумышленника остановиться, однако он не послушал указаний. Водитель выехал на встречную полосу, откуда улетел в кювет. За рулем машины оказался 42-летний местный житель. При этом у мужчины не было водительских прав.

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