Водитель умышленно въехал в толпу людей в Германии

Водитель серебристого Mercedes Kombi намеренно врезался в толпу людей на карнавале в немецком городе Фолькмарзен. Его мотивы пока не ясны, заявил журналистам представитель полиции.

«Свидетели подтвердили, что примерно в 14:30 (16:30 по московскому времени — прим. ред.) он намеренно въехал в колонну участников карнавала на своем легковом автомобиле», — сказал полицейский.

О том, что наезд на прохожих мог быть умышленным, заявили и в министерстве внутренних дел федеральной земли Гессен, к которой относится Фолькмарзен.

Свидетели происшествия рассказали газете Hessische Niedersächsische Allgemeine, что водитель объехал заграждение, после чего направил машину в толпу, нажав на газ.

В полиции подтвердили, что водитель — 29-летний местный житель. Источник агентства DPA также сообщил, что подозреваемый — гражданин Германии. Мужчину задержали на месте.

Также в МВД сообщили, что ранения получили около 30 человек, среди них есть тяжело пострадавшие и дети.

В феврале на западе Германии проходят традиционные карнавалы. В этом году на 24 февраля пришелся праздник Розенмонтаг — день традиционного завершения карнавальных шествий.