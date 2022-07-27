Водитель умер за рулем автомобиля в Волгоградской области

Водитель умер за рулем автомобиля Lada Niva в Волгоградской области, что привело к ДТП со скутеристом. Об этом рассказало ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.

По предварительным данным, 55-летний мужчина по неизвестным причинам скончался прямо на трассе. Автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в остановившийся скутер. Владелец скутера получил травмы и обратился в больницу. Детали произошедшего выясняются.