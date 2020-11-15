Водитель убегал от экипажа ДПС и опрокинул патрульную машину под Красноярском

Экипаж ДПС передал в дежурную часть, что на служебной машине едет за отечественным автомобилем. Водитель ВАЗ-2106, предположительно, сидел за рулем пьяным. Инспекторы попытались остановить легковушку, но ее владелец не обращал внимания на многократные требования полицейских и пытался скрыться. Госавтоинспекторы включили проблесковые маячки и звуковой сигнал, после чего начали преследование нарушителя.

Во время езды убегавший от погони не раз создавал на дороге аварийные ситуации. Поэтому правоохранители решили подключить экипаж вневедомственной охраны. Нарушитель ПДД увидел впереди автомобиль со спецсигналами наряда УВО и врезался в патрульный автомобиль, который от удара потом перевернулся.

В результате ДТП сотрудники УВО и виновник аварии получили травмы.

Госавтоинспекторы составили административные материалы по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Назначено проведение медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.