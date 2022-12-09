Происшествия 09 декабря 2022, 18:36 Водитель УАЗа погиб при столкновении с фурой в Удмуртии

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Смертельная авария с участием грузовых автомобилей произошла в пятницу на 110 километре федеральной трассы на юге Удмуртии в Малопургинском районе. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на представителей 1-го отдела регионального УГИБДД.

По предварительным данным, автомобиль УАЗ Profi столкнулся с грузовой машиной Volvo. Водитель за рулем УАЗа от полученных травм скончался на месте происшествия.

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Оперслужбы устанавливают все причины произошедшего.

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