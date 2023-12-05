Происшествия 05 декабря 2023, 12:38 Водитель УАЗа, который сбил девочку на пешеходном переходе в ЯНАО, пойдет под суд

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В ЯНАО суд вынесет приговор жителю Салехарда, который насмерть сбил девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

ДТП произошло 3 октября на улице Свердлова. Мужчина на УАЗе не заметил ребенка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм подросток скончался на месте.

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Мужчина обвиняется в совершении преступления «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».