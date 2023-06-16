Происшествия 16 июня 2023, 19:12 Водитель цистерны погиб в ДТП во Владимирской области

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ДТП произошло в Собинском районе Владимирской области. Там погиб водитель цистерны, которая перевозила битум. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Службу гражданской обороны.

Авария произошла 15 июня на 169 километре федеральной трассы M-12 «Восток». Водитель цистерны, следовавшей из Ленинградской области, не справился с управлением и погиб в аварии. Также произошел разлив битума. Спасатели отключили аккумуляторы в большегрузе, чтобы избежать возгорания вещества. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.