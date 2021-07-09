09 июля 2021, 17:26
Водитель трэкола попал в аварию в Приуральском районе ЯНАО
Накануне утром на четвертом километре автодороги к селу Харсаим в Приуральском районе ЯНАО перевернулся трэкол. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».
По данным Госавтоинспекции ЯНАО, водитель, управляя трэколом, съехал с проезжей части и перевернулся. Уточняется, что мужчина не имеет водительских прав.
Пострадавшего с множественными ушибами увезли в медучреждение. В настоящий момент правоохранители проводят проверку. За нарушение мужчину привлекут к административной ответственности.