Водитель Toyota врезался в столб на Кронштадтском шоссе

По данным издания, авария произошла еще 11 сентября. Подробностями о случившемся поделились пользователи соцсетей. Водитель иномарки не справился с управлением и, вылетев в кювет, врезался в столб. Выяснилось, что на момент ЧП он находился в наркотическом опьянении. Его пассажирка получила серьезные травмы.