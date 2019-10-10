Водитель Toyota врезался в столб на Кронштадтском шоссе
На Кронштадтском шоссе было зафиксировано ДТП с участием иномарки Toyota Corolla, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщили «Невские новости».
По данным издания, авария произошла еще 11 сентября. Подробностями о случившемся поделились пользователи соцсетей. Водитель иномарки не справился с управлением и, вылетев в кювет, врезался в столб. Выяснилось, что на момент ЧП он находился в наркотическом опьянении. Его пассажирка получила серьезные травмы.