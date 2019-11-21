Водитель Toyota погиб в аварии на Кубани

По данным издания, авария произошла на 107-м километре дороги Майкоп — Усть-Лабинск — Кореновск. Во время тумана 50-летний водитель иномарки не справился с управлением, и Toyota Alphard съехала с трассы и перевернулась. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.