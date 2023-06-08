Происшествия 08 июня 2023, 17:37 Водитель Тюмени отделался условным сроком после смерти пассажирки в ДТП

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В Тюмени осудили водителя, которого признали виновником ДТП с одним погибшим. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.

Водитель ехал с пассажиркой на заднем сиденье по трассе Тюмень — Нижняя Тавда. Он превысил скорость на скользкой дороге, автомобиль занесло и отбросило в кювет. В результате аварии сидевшая в машине женщина погибла.

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Водителя лишили права управлять транспортным средством и осудили на два года условно.

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