Водитель тягача погиб при столкновении с фурой на заводе в Петербурге

В понедельник, 1 марта, водитель тягача погиб при столкновении с фурой на заводе в Сестрорецке, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что в вечернее время мужчина на фуре Volvo ехал задним ходом и врезался в стоявший на месте тягач Scania. Как раз в этот момент в его кабину садился водитель. Он скончался от полученных травм.

Автомобилиста, сидевшего за рулем Volvo, отвезли в отделение полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.