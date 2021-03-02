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    02 марта 2021, 16:00

    Водитель тягача погиб при столкновении с фурой на заводе в Петербурге

    Полина Петрова

    В понедельник, 1 марта, водитель тягача погиб при столкновении с фурой на заводе в Сестрорецке, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Водитель тягача погиб при столкновении с фурой на заводе в Петербурге

    Уточняется, что в вечернее время мужчина на фуре Volvo ехал задним ходом и врезался в стоявший на месте тягач Scania. Как раз в этот момент в его кабину садился водитель. Он скончался от полученных травм.

    Автомобилиста, сидевшего за рулем Volvo, отвезли в отделение полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.