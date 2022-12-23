Происшествия 23 декабря 2022, 18:12 Водитель такси выгнал женщину с ребенком-аутистом на мороз в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге таксист высадил на мороз женщину с ребенком-аутистом из-за их громкого разговора. Об этом написал сайт Е1.

Женщина вместе с ребенком планировали на такси доехать из центра города в один из домов в Солнечном, однако таксист попросил их выйти раньше места назначения из-за того, что ему не понравился громкий разговор ребенка с матерью, написал tagilcity.ru.

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Возмущенная поведением таксиста, женщина сообщила в службу поддержки такси. Ей ответили, что отстранят водителя от заказов. В пресс-группе УМВД сообщили, что проведут проверку по данной ситуации.

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