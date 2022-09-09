Водитель такси выехал на встречку и погиб в ДТП в Новосибирской области | 360°

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Водитель такси выехал на встречку и погиб в ДТП в Новосибирской области

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Серьезное ДТП произошло на участке трассы Р-254 в Барабинском районе Новосибирской области. Там водитель такси выехал на встречную полосу. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на группу пропаганды регионального ГИБДД.

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Авария случилась на 1284-м километре трассы. Водитель Šcoda Rapid направлялся в сторону Барабинска. В какой-то момент он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Volvo. После этого такси вылетело в кювет и перевернулось. В результате водитель погиб.

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