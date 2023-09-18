Эксклюзив 18 сентября 2023, 08:44 Водитель такси уснул за рулем и устроил смертельное ДТП в Москве Источник «360»: один человек погиб в аварии на Ярославском шоссе в Москве РИА «Новости»

Читать 360tv в

Утром 18 сентября авария произошла на Ярославском шоссе в Москве. Ее, по предварительным данным, устроил водитель такси, который уснул за рулем. Известно об одном погибшем. Об этом сообщил источник «360» в правоохранительных органах.

Все произошло около дома № 5 на Ярославском шоссе. Источник «360» заявил, что водитель Toyota Camry мог влететь в столб.

Реклама

Скорая помощь и полиция уже находятся на месте ДТП. В результате случившегося один человек погиб, один пострадал.

Раненый был зажат в машине, спасатели вытащили его оттуда и передали медикам. Пока не ясно, кем является погибший,— водителем или пассажиром. Все причины и обстоятельства происшествия выясняются.