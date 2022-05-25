Водитель такси умер за рулем машины

Накануне в Ворошиловском районе Волгограда 46-летний водитель такси скончался прямо во время очередной поездки. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru.

По данным пассажиров, мужчина подъехал к ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 3» на улице Циолковского, попросил их выйти из машины, а затем потерял сознание.

«Предварительная версия произошедшего — сердечный приступ, однако точную причину покажет судмедисследование. Никакого криминала в произошедшем нет», — сообщила заместитель руководителя СО по Ворошиловскому району СУ СКР по области Альбина Мальсагова.

В настоящий момент правоохранители проводят проверку по факту случившегося.