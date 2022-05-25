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    25 мая 2022, 14:19

    Водитель такси умер за рулем машины

    Оксана Лавнюженко

    Накануне в Ворошиловском районе Волгограда 46-летний водитель такси скончался прямо во время очередной поездки. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru.

    По данным пассажиров, мужчина подъехал к ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 3» на улице Циолковского, попросил их выйти из машины, а затем потерял сознание.

    «Предварительная версия произошедшего — сердечный приступ, однако точную причину покажет судмедисследование. Никакого криминала в произошедшем нет», — сообщила заместитель руководителя СО по Ворошиловскому району СУ СКР по области Альбина Мальсагова.

    В настоящий момент правоохранители проводят проверку по факту случившегося.