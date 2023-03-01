Происшествия 01 марта 2023, 15:11 Водитель такси спас ребенка из горящего дома в Челябинской области

Читать 360tv в

В городе Еманжелинск Челябинской области водитель такси спас семилетнюю девочку из пожара. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на Копейский пожарно-спасательный гарнизон.

Челябинец, проезжая мимо дома девочки, увидел дым. Он подошел к забору, где у окна заметил ребенка, просящего помощи.

Реклама

«Мужчина незамедлительно направился к девочке, вытащил через окно и передал соседям», — рассказали в ведомстве.

По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.