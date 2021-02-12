Водитель такси сбил пешехода на Мичуринском проспекте в Москве

Водитель такси сбил проходящего мимо человека на Мичуринском проспекте в столице, сообщил Департамент транспорта Москвы в официальном Telegram-канале.

ДТП произошло в районе дома № 74. Согласно предварительной информации, мужчина не справился с управлением, из-за чего совершил наезд на пешехода. Сейчас на месте произошедшего работают сотрудники экстренных служб. Образовался большой затор, написало ИА Nation News.

Пока о состоянии пострадавшего ничего не известно.