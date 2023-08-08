08 августа 2023, 05:36
Водитель такси проехал по девушке на переходе в Петербурге
78.ru: водитель такси наехал на двух пешеходов в Петербурге
Такси наехало на жительницу Санкт-Петербурга, когда она шла по пешеходному переходу. Видео с места событий опубликовал 78.ru.
По данным издания, ДТП произошло на Кушелевской улице. На кадрах видно, как легковой автомобиль не вписался в поворот, снес разделительный забор и сбил двух человек. Одну из пострадавших откинуло назад, девушка быстро встала на ноги.
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После этого машина наехала на еще одного пешехода. По данным издания, в аварии пострадал несовершеннолетний ребенок, с места ДТП его увезла бригада скорой помощи.
Ранее в Москве столкнулись два легковых автомобиля. В результате случившегося повредилась остановка общественного транспорта. Столичный дептранс опубликовал кадры с места событий. На них видно, как водитель Renault при левом повороте не уступил дорогу Mitsubishi. В итоге вторая машина наехала на фонарный столб, а потом влетела в остановочный пункт.
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